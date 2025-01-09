"Doğanın kalbi"ne ilgi artıyor: Nüfusunun 7 katı ziyaretçiyi ağırladı

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kentteki Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı, doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer aldı.



Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan 324 bin 789 nüfuslu Bolu, geçen yıl tabiat ve milli parklarıyla 2 milyon 303 bin 762 ziyaretçi çekti.