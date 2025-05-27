Doğanın protein deposu, toplamak için 15 kilometre yol gidiyorlar: "7 derde evelik"
Bayburt'ta havaların ısınmasıyla birlikte köyde yaşayan vatandaşların zorlu mantar, çaşır, evelik, yemlik mesaisi başladı. Kış uykusundan uyanan ayıların gezdiği dağlarda mantar, evelik, çaşır, yemlik otu gibi bin bir derde deva doğanın sunduğu eşsiz lezzetleri toplayan vatandaşların mantar, çaşır, yemlik sevgisinin önüne ne ayı, ne de kurt geçebildi.
Bayburt’a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Başçımağıl köyü sakinlerinden Tunay Mutlu isimli vatandaş, sabahın erken saatinde güne başlayarak, mantar toplamak için yola koyuluyor. 10-15 kilometre yol kat ederek, protein deposu mantarı Dereçımağıl mevkiinde toplayan Mutlu, mantar topladığı yerlerden aracıyla geçerken birkaç defa ayıya rastladığını belirtti. Buna rağmen dağlarda bitki toplamaktan vazgeçmediğini vurgulayan Mutlu, bitkilerin doğal ağrı kesiciler, antibiyotikler olduğunu kaydetti.