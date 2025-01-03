Doğasever fotoğrafçı yaban hayatını görüntüledi
Denizli'nin Buldan ilçesinde fotoğrafçılık yapan genç, mahallesindeki tarlasına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını kaydediyor. Yaban hayatı izleyen genç, aç kalmasınlar diye ve doğal hayatın sürmesi için tarlasına yem bırakıyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde fotoğrafçılık yapan Mehmet Küçük, Gülalan Mahallesi'ndeki tarlasına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını kaydediyor. Yaban hayatını koyduğu fotokapanlarla izleyip doğal hayatın sürmesi için tarlasına yem bıraktığını dile getirdi.