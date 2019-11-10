Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı: 15 ülkeden 47 gemi

Tatbikat süresince harekat ortamını gerçeğe en yakın şekilde simüle (benzetmek) etmek için internet üzerinden yayın yapacak bir haber kanalı (INT TV) ile katılımcıların girebileceği bir ortam oluşturulduğunu aktaran Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Tatbikatın maksadı, dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesini sağlamak. Tatbikat NATO unsurları, dost ve müttefik ülkeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının geniş çaplı katılımı ile icra edilecek. Bu yıl ki tatbikat, şu ana kadar icra edilen Doğu Akdeniz Tatbikatları içerisinde en yüksek katılım seviyesine sahip tatbikat olacak."

Bağcıoğlu, tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 emrinde görev yapan Türkiye, Kanada, Yunanistan İspanya ve İtalya deniz kuvvetlerine bağlı 4 fırkateyn, 1 denizaltı, 3 mayın avlama gemisi ve 2 akaryakıt ikmal gemisinin katılacağını söyledi.