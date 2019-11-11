Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 2. gününde

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planladığı iki yılda bir yapılan tatbikat dün gece başladı.
İkinci safhası gerçekleştirilen tatbikat, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla devam etti.
Tatbikatta gemilerle tehdit altında liman çıkış eğitimi yaptı.
Tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.
Denizden, havadan ve karadan gelebilecek saldırılara karşı manevra eğitimi gerçekleştirdi.
Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahı'nın eğitilmesi amaçlanıyor.