Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu

Aralık ayıyla birlikte soğuk hava yurdun birçok kesiminde etkisini göstermeye başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerin yüksek kesimleri karla kaplandı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun mesaide.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 1

KARS

Kış etkisini göstermeye başladı, ağaçlar beyaza büründü, göl dondu. Öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında okula gitti.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 2

KARS

Kars'ta yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 3

KARS

Arpaçay ilçesindeki Lavaşın Gölü kısmen buz tuttu.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 4

KARS

Gölün etrafındaki sazlıklar ve ağaçlar da beyaza büründü...

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 5

AĞRI

Ağrı’da uzun süredir beklenen kar yağışı kenti etkisi altına aldı.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 6

ERZURUM

Erzurum'da dün kent merkezinde aralıklarla başlayan kar yağışı, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 7

ERZURUM

Yollarda buzlanmalar meydana gelirken, bazı araç sürücüleri otomobillerinin üstünde biriken karları temizledi.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 8

ERZURUM

Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda etkili olsan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar indi.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 9

ARDAHAN

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 10

ARDAHAN

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 11

ARDAHAN

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 12

TUNCELİ

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 13

TUNCELİ

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 14

TUNCELİ

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 15

VAN

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 16

VAN

Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu - 17

VAN

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