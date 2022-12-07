Doğu Anadolu beyaza büründü: Birçok kentte kar yağışı etkili oldu

Kış etkisini göstermeye başladı, ağaçlar beyaza büründü, göl dondu. Öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında okula gitti.
Kars'ta yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
Arpaçay ilçesindeki Lavaşın Gölü kısmen buz tuttu.
Gölün etrafındaki sazlıklar ve ağaçlar da beyaza büründü...
Ağrı’da uzun süredir beklenen kar yağışı kenti etkisi altına aldı.
Erzurum'da dün kent merkezinde aralıklarla başlayan kar yağışı, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Yollarda buzlanmalar meydana gelirken, bazı araç sürücüleri otomobillerinin üstünde biriken karları temizledi.
Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda etkili olsan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar indi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.