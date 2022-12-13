Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava etkisini artırmaya başladı. Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, park ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı.
Belediye ve Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.
Kar, tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eserin güzelliğine güzellik kattı.
Öte yandan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 17 santimetre ölçüldü.
Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.
Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışması başlattı.
Gece yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kars'ta iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, ekipler yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Belediye personelleri yol ve kaldırımlardaki karları temizledi.
Sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ders zili çalmadan kartopu oynadı.