Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

Kar, tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eserin güzelliğine güzellik kattı.

Öte yandan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 17 santimetre ölçüldü.