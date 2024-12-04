Doğu buz kesti: Termometreler eksi 22,9 dereceleri gördü

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre il merkezleri ve bazı ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:



Ağrı eksi 6,7, Diyadin eksi 9,6, Doğubayazıt eksi 7,8, Eleşkirt eksi 5,6, Hamur eksi 7,9, Patnos eksi 5,0, Taşlıçay eksi 10,9, Tutak eksi 5,5.