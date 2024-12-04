Doğu buz kesti: Termometreler eksi 22,9 dereceleri gördü
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometreler Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 22,9, Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 22,2’yi, Erzurum7un Yakutiye ilçesinde eksi 21,5 dereceleri gördü.
Bölgede dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 22,9, Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 22,2 derece olarak ölçüldü. Erzurum Yakutiye'de ise termometreler eksi 21,5’i gösterirken Aziziye'de sıcaklık eksi 20,7 dereceye kadar düştü. Yakutiye'de şadırvanlar dondu, otobüs duraklarının camları buz tuttu.