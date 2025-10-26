Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2025: Doğu Ekspresi biletler ne zaman satışa çıkacak, ne kadar olacak?
Doğu Ekspresi, özellikle kış aylarında masalsı manzaralar eşliğinde geçen Ankara–Kars yolculuğuyla her yıl binlerce gezginin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2025 yılında seyahat planı yapanlar için en merak edilen konuların başında ise bilet fiyatları ve satış tarihleri geliyor. Peki 2025’te Doğu Ekspresi bileti ne kadar olacak, biletler ne zaman satışa sunulacak?
2025 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve biletlerin satışa çıkacağı tarihle ilgili tarih araştırmaları başladı. Her yıl kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, seyahat etmeye seven vatandaşların tercih ettiği Doğu Ekspresi 2025 yılında da yolcularına görsel şölen sunacak. Peki, 2025 Doğu Ekspresi biletler ne zaman satışa çıkacak, ne kadar olacak?