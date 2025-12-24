Doğu Ekspresi'ne Kars’ta coşkulu kutlama
24.12.2025 04:20
DHA, İHA
Türkiye’nin en prestijli demiryolu rotalarından biri olan ve Ankara’dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonunun en yoğun seferlerinden birini tamamlayarak son durağı olan Kars’a ulaştı.
Ankara Garı'ndan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi yaklaşık 30 saatlik yolculuğun ardından saat 22.35'de Kars Tren Garı'na ulaştı. Trendeki yolcular, Vali Ziya Polat ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Halk oyunları gösterisi yapılan karşılamada Karslı aşıklar türkülerle misafirlerini eğlendirdi.
"ÇOK BÜYÜK BİR MARKA"
Kars’ın marka şehir olduğunu dikkat çeken Vali Ziya Polat, "Kars’ın soğuk gecesinde sıcak bir karşılama ile Turistik Doğu Ekspresi Kars’a, Kars’ta Turistik Doğu Ekspresi’ne kavuştu. Tabi Kars’ın en önemli turizm markalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi buraya yolcu edenlere teşekkür ediyoruz. Gazi Kars’ımız Ani, Çıldır, Sarıkamış, Şehitler diyarı Baltık mimarisi ile bu bölgenin, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri artık, bu turizm merkezi olma yolunda tabi ki Turistik Doğu Ekspresi başlangıç noktası, buraya çok büyük bir marka kattığını hepimiz biliyoruz. Kars’a gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu.
Daha sonra gar binasına geçen yolcuları burada aşıklar türküleriyle karşıladı. Yolcular son olarak çıkıştı ateşle yakılan Kars yazısıyla otellerine uğurlandı.
"HER DURAKTA ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK"
Kars’a Ankara’da geldiğini ifade eden İrem Büğrü, "Ankara’da Kars’a turistik tren ile geldik. Her şey çok güzeldi. Çok güzel karşılandık. Kars halkına teşekkür ediyorum" dedi.
İstanbul'dan ilk defa Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yolculardan Beyhan Özenç, "İlk defa geliyoruz güzel bir yolculuktu. Çok keyifli ve güzel manzaralar gördük. Hizmet ve ekip de çok güzeldi. Bakanımızın da olması sürpriz oldu. Her durakta çok güzel karşılandık, yöresel yemekler verdiler, tanıtımlar yaptılar, gezdirdiler. Arkadaşlarımızla hep beraber çok güzel keyifli bir yolculuk geçirdik” dedi.
Herkesin masalsı yolculuğu deneyimlemesi gerektiğini söyleyen Esra Aksoy ise tarifsiz bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.
"AŞIRI DERECEDE SEVGİ DOLU"
Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin dünyanın en iyi dört rotasından biri olduğunu ifade eden TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, şunları söyledi:
"Kars'a trenimizi dün Ankara'dan 13.55'de yola çıkarttık ve yüzlerce kişi ile beraber inanılmaz keyifli, neşeli bir yolculukla buraya kadar geldik. Öncesinde Erzincan'a uğradık, Erzurum'a uğradık, Kars'a geldik. İnanılmaz sevgi dolu, sıcak bir karşılamayla bu ayazı hiç hissetmedik bile. Çok çok teşekkür ederiz. Bizler Devlet Demiryolları olarak, Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi olarak 169 yıllık bir kurum 1949'dan beri zaten Kars'a Ankara'dan seferlerimiz vardı. 2019'dan beri de Turistik Doğu Seferlerimizle aşırı derecede sevgi dolu, talep dolu bir destinasyonu dünyanın çok kıymet verdiği dört yoldan, dört rotadan biri olan bu rotayı turizme katkı sağlamak amacıyla dostlukları, kardeşlikleri ve anıları birleştirmek amacıyla Kars'a getiriyoruz ve gördüğümüz bu sıcak ilgi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.”
Karşılama merasimi, garın önünde oluşturulan “Kars” yazısının meşale ile yakılmasıyla sona erdi.
Öte yandan, Turistik Doğu Ekspresi’nin şehre gelişiyle birlikte Kars’taki otellerde doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Geceyi Kars’ta geçirecek olan yolcular sabahın ışıklarıyla sırasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki tarihi şehir Ani Ören Yerini gezecek. Donmuş Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yapacak. Kars Mutfağının olmazsa olmazı Kaz eti ve gibi yöresel lezzetlerin tadına bakacak.