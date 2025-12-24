Doğu Ekspresi'ne Kars’ta coşkulu kutlama

Kars’a Ankara’da geldiğini ifade eden İrem Büğrü, "Ankara’da Kars’a turistik tren ile geldik. Her şey çok güzeldi. Çok güzel karşılandık. Kars halkına teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul'dan ilk defa Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yolculardan Beyhan Özenç, "İlk defa geliyoruz güzel bir yolculuktu. Çok keyifli ve güzel manzaralar gördük. Hizmet ve ekip de çok güzeldi. Bakanımızın da olması sürpriz oldu. Her durakta çok güzel karşılandık, yöresel yemekler verdiler, tanıtımlar yaptılar, gezdirdiler. Arkadaşlarımızla hep beraber çok güzel keyifli bir yolculuk geçirdik” dedi.

Herkesin masalsı yolculuğu deneyimlemesi gerektiğini söyleyen Esra Aksoy ise tarifsiz bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.