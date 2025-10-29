Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Doğu Karadeniz için "sarı" kodlu uyarı yayınladı. Vatandaşların sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 1

Bugün batıda hava açarken, doğu kesimlerde yağış var. 

Beş büyük kentte de günbeş görülecek, rüzgar hafif. İstanbul 19, Ankara 16, İzmir, 23, Bursa 21, antalya 29 derece olacak. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 3

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapılırken, vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. 

Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 4

Deprem bölgesinde ise hava parçalı bulutlu olacak ve yağış görünmüyor.

Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 6
Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 7
Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 8
Doğu Karadeniz için uyarı: 4 il için sarı kod - 9
DAHA FAZLA GÖSTER