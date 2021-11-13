Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu

Eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde, Trabzon'da Uzungöl Turizm Merkezi'ni ve Rize'de Ayder Yaylası'nı ziyaret eden aileler, Artvin'de ise göl ve tabiat parklarına akın etti.

Haberler - DHA 13.11.2021 - 14:36

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 1

Bölgesi, son yıllarda doğa tatili tercih edenlerin gözdesi haline geldi. Pandemi döneminde uzun süre evde kalanlar, tatil planlamalarını doğadan yana kullanır oldu.

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 2

Eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili öncesi de 'un Uzungöl Merkezi yoğun ilgi gördü. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar artarken, tatilciler; sonbaharda renk cümbüşü oluşan bölgede milli parklar, vadiler ve şelaleleri ziyaret ediyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 3

'de Ayder Yaylası ile İkizdere ilçesinde termal tesisleri ziyaret eden tatilciler, 'de ise göl ve tabiat parklarına akın etti.

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 4

Artvin'de sonbahar güzelliğinin yaşandığı Şavşat ilçesindeki Yavuzköy'e gelenler de doğa yürüyüşü yapıp, sonbaharın keyfini çıkarıyor.

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 5

Rezervasyonların devam ettiğini belirten turizmci Mehmet İnan, “Rezervasyonlarımız günler öncesinden başladı. Sonbahar ve kış mevsiminin ortasına gelmesi dolayısı ile Uzungöl ve çevre çok güzel. Hem sonbaharın renklerini hem de kış mevsiminin güzelliğini görme imkanı buluyor gelen misafirlerimiz" dedi.

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 6

Uzungöl'de fotoğrafçılık yapan Arif Çetin de “Pandemi süreci atlattık. Bu süreçte turizmciler çok zor bir dönem geçirdi ama bu yıl oldukça ilgi var. Doğada vakit geçirmek isteyenler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler genellikle burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 7

Uzungöl’e ailesi ile birlikte gezmeye gelen Mevlit Aygün, “Giresun’dan geldik. Kış gelmeden yarıyıl tatilini de fırsat bilince soluğu Uzungöl’de aldık. Daha önce ben ve eşim gelmiştik ama okul olduğu için çocukları getirememiştik. Şimdi tatil olunca onları da aldık geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Tertemiz bir havası var. Buradan da Rize’ye gideceğiz. Karadeniz’in sonbahar güzelliğini ailece görmeyi planlıyoruz” dedi.

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 8

Ağrı'dan Artvin'e gelen Murat Beşer de “Artvin’den başladık tatilimize. Artvin doğası, coğrafi yapısı ve bungalov turizmi ile oldukça çekici bir yer. Kış gelmeden, bunu değerlendirelim, dedik. Artvin mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burası küçük İsviçre diyebilirim. Buraya gelenlerin çok güzel hatıralarının olacağına eminim” diye konuştu.

Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 9
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 10
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 11
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 12
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 13
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 14
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 15
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 16
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 17
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 18
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 19
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 20
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 21
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 22
Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu - 23

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