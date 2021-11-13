Doğu Karadeniz'de ara tatil yoğunluğu

Uzungöl’e ailesi ile birlikte gezmeye gelen Mevlit Aygün, “Giresun’dan geldik. Kış gelmeden yarıyıl tatilini de fırsat bilince soluğu Uzungöl’de aldık. Daha önce ben ve eşim gelmiştik ama okul olduğu için çocukları getirememiştik. Şimdi tatil olunca onları da aldık geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Tertemiz bir havası var. Buradan da Rize’ye gideceğiz. Karadeniz’in sonbahar güzelliğini ailece görmeyi planlıyoruz” dedi.