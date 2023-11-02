Doğu Karadeniz’de asbest tehlikesi
Doğu Karadeniz’de kıyı şeridini genişletmek için yapılan deniz dolgu alanları ile dere yataklarına dökülen hafriyat atıklarındaki kimyasal içerikler, asbest tehlikesini gündeme getirdi. Hafriyatların ayrıştırılarak atık sahalarında depolanması gerektiğini belirten uzmanlar, atıklarda suya sızabilen kurşun, cıva ve asbest gibi ağır metallerin hem içme suyuna hem de deniz suyuna ciddi zararlar verdiği uyarısında bulundu.
Doğu Karadeniz’de denize yapılan dolgu alanları, ağır metal ve asbest tehlikesini de beraberinde getiriyor.