Doğu Karadeniz’de kar esareti: 4 ilde 307 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor
Doğu Karadeniz’de önceki günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim merkezine ulaşım sağlanamıyor. Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon’da ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.
Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon’da önceki günden itibaren etkili olan kar sebebiyle 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.
Rize merkezde 9, Ardeşen’de 4, Çamlıhemşin’de 12, Çayeli’nde 14, Derepazarı’nda 7, Fındıklı’da 2, İkizdere’de 16, Pazar’da 8, Güneysu, Hemşin ve Kalkandere’de 1’er olmak üzere toplam 75 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinin 122 personeli, söz konusu yolların açılması için 55 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.