Doğu Karadeniz’de kar esareti: 4 ilde 307 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor

TRABZON

Trabzon'un önceki akşam yüksek kesimlerde başlayan kar, dünden itibaren sahil ilçelerinde de etkili oldu.

Kar dolayısıyla Akçaabat ve Vakfıkebir'de ikişer, Araklı, Çarşıbaşı, Hayrat ve Düzköy'de üçer, Arsin, Köprübaşı, Sürmene ve Beşikdüzü'nde beşer, Of, Şalpazarı ve Tonya'da dörder olmak üzere 48 mahalle yolu ulaşıma kapandı.