Doğu Karadeniz'i kar ve soğuk esir aldı

ARTVİN

Artvin'de 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kapalı yolların açılması için 47 ekip, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.



Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı il merkezinde, Artvin Belediyesi ekipleri şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için aralıksız kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



Ekiplerin bir kısmı da şehrin ana caddelerindeki kaldırımlarda yayaların daha güvenli yürüyebilmesi için karı küreklerle temizliyor.



Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör'de kar kalınlığı 1,5 metreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 2 metreye ulaştı.