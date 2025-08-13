Karadeniz’in korkulu rüyası 'Vampir kelebekler' yeniden ortaya çıktı: ''Gece evde oturamıyoruz''

''GECE EVDE OTURAMIYORUZ''

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Adnan Cengiz, "Rize Çayeli’nde bu kelebek haddinden fazla türedi. Sizin de gördüğünüz gibi salatalıkları, fasulyeleri ve meyveleri tamamen kuruttu. Gece evde oturamıyoruz, kapılara ve pencerelere çıkamıyoruz. Her taraf onlarla dolu, bundan rahatsızız. Ne olacak bilmiyoruz. Karadeniz bölgesini tamamen sardılar. Büyüklerimiz bizi bunlardan kurtarsınlar" dedi.