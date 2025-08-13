Karadeniz’in korkulu rüyası 'Vampir kelebekler' yeniden ortaya çıktı: ''Gece evde oturamıyoruz''

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tarım arazilerinde ilk kez 2008 yılında görülen bitkilerin özsuyunu emdiği için 'Vampir Kelebek' olarak adlandırılan Ricania Simulans, son günlerde sıcaklıkların artması ile yeniden kendini göstermeye başladı.

Karadeniz’in korkulu rüyası 'Vampir kelebekler' yeniden ortaya çıktı: ''Gece evde oturamıyoruz'' - 1

Rize'de yeşil bitkilerin özünü emdiği için 'vampir kelebek' olarak bilinen ve çiftçilerin kabusu haline gelen Ricania Simulans, Temmuz ayında yumurtluyor. Ağustos ayında yumurtalardan çıkan kelebekler ise bitkilere ciddi zarar veriyor.

''GECE EVDE OTURAMIYORUZ''

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Adnan Cengiz, "Rize Çayeli’nde bu kelebek haddinden fazla türedi. Sizin de gördüğünüz gibi salatalıkları, fasulyeleri ve meyveleri tamamen kuruttu. Gece evde oturamıyoruz, kapılara ve pencerelere çıkamıyoruz. Her taraf onlarla dolu, bundan rahatsızız. Ne olacak bilmiyoruz. Karadeniz bölgesini tamamen sardılar. Büyüklerimiz bizi bunlardan kurtarsınlar" dedi.

