Doğu Karadeniz’in yeni lezzeti : Çorbası, sarması, dolması derken reçeli de yapıldı
Doğu Karadeniz’in mutfağı ile ünlü şehirlerinden birisi olan Rize’de kara lahananın yeni bir lezzeti keşfedildi. Kara lahananın çorbası, sarması, haşlaması, vurma lahanasından sonra şimdide reçeli yapıldı. Yüksek aromaya sahip olan kara lahananın reçeli tadanlardan da büyük beğeni topladı.
Rize’nin yöresel lezzetlerini ön plana çıkartmakla tanınan işletmeci Süleyman Tarakçı kara lahana üzerinde yanlış bir algının oluşturulduğunu ve bu algının pozitife dönmesi için neler yapabileceklerini araştırdıklarını bu sırada akıllarına kara lahana reçelinin geldiğini ifade etti.
Kara lahananın bölge halkının kırmızı çizgisi olduğuna vurgu yapan Tarakçı "Kara lahana bizim Doğu Karadeniz mutfağında kırmızı çizgimiz. Böyle bir pozitif algıya çevirmek için çalışma yaptık. Kara lahanaya karşı oluşan o algıyı oluşturan insanlara da aslında bir cevap olmuş oldu. Onlar güzel bir orta yaptı biz de o ortayı gole çevirmiş olduk.