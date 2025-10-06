Doğu Karadeniz’in yeni lezzeti : Çorbası, sarması, dolması derken reçeli de yapıldı

TEREYAĞIYLA TÜKETİLMESİ ÖNERİLİYOR

Kara lahana reçelinin tadanlar tarafından da çok beğenildiğine dikkat çeken Tarakçı "Tüketirken 'Kaymakla mı daha iyi olur işte tereyağıyla mı daha iyi olur' diye düşündük. Tereyağıyla uyumu gayet güzel oldu. Aroması yüksek, duyusal özellikleri gayet yerinde. Aslında keyifle tüketilebilecek bir reçel elde etmiş olduk. Şu anda da menümüzde zaten mevcut. Gelen misafirlerimiz rahatlıkla deneyimleyebiliyorlar. Belki önceden işte biraz Doğu Karadeniz mutfağı ile alakalı, bu hamsi ile alakalı işte reçel, turşu vesaire birçok ürünler yapıldığı için her yapılan ürüne ilk başta böyle bir tepki koyulabilir. Ama kara lahana reçeli o tepkiyi koyacak ürünlerden biri değil. Çünkü birçok üründen reçel yapılıyor. İlk başta böyle bir tepki de olsa denedikten sonra duyusal özellikleri bakımından insanlar keyifle tüketmeye başladılar. Bu da bizim mutlu etti" diye konuştu.