Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmezi: Ramazan sofraları için yandı

Ramazan için asırlık tandırların yakıldığını ifade eden Öztürk, "Ramazana hazırlıklarımız başladı, komşularımızla bir araya gelip tandır ekmeği pişiriyoruz. Ramazan boyunca bu tandır ekmeğini tüketiyoruz. Tandır eğmeği babaanne, anneanne ve annelerimizden kalma bir gelenek, bu geleneği biz de devam ettiriyoruz." dedi.





