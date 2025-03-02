Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmezi: Ramazan sofraları için yandı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeği, ramazan sofraları için yakılan tandırlarda imece usulü pişiriliyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde asırlardır devam eden tandırlarda ekmek pişirme geleneği ramazan ayı için başladı.
Köyde bir araya gelen kadınlar, yüz yıllarca nesilden nesile aktarılan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ramazan sofralarının vazgeçilmezi kete ve tandır ekmeğini sabahın erken saatlerinde yakılan tandırlarda pişiriyor.