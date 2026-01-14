Doğubank'ta saldırı anı! İş merkezine girer girmez ateş etmeye başladı

Sirkeci'deki Doğubank iş merkezinde eski iş yerine ateş açan saldırgan yakalandı. Saldırı anının yeni bir görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın iş merkezine girer girmez ateş açmaya başladığı, çevredekilerin panikle kaçtığı görülüyor.