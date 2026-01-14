Doğubank'ta saldırı anı! İş merkezine girer girmez ateş etmeye başladı
14.01.2026 10:21
İHA
Sirkeci'deki Doğubank iş merkezinde eski iş yerine ateş açan saldırgan yakalandı. Saldırı anının yeni bir görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın iş merkezine girer girmez ateş açmaya başladığı, çevredekilerin panikle kaçtığı görülüyor.
İstanbul Sirkeci'deki Doğubank'ta gerçekleşen silahlı saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Olay 8 Ocak günü yaşanmıştı.
Doğubank iş merkezinde meydana gelen olayda bir telefoncuda işten çıkarılan işçi, iş yeri sahibiyle konuşmak için iş yerine geldi.
Taraflar arasında başlayan tartışma sonrası işçi yanındaki silahla iş yerine ateş açmış, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaşmıştı.
İş hanı içerisinde meydana gelen silahlı saldırı olayı esnasında han içerisinde bulunan vatandaşlar ise han içerisindeki diğer dükkanlara sığınmıştı.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda iş yerine ait güvenlik kamera görüntüleri ayrıntılı şekilde incelendi.
Şüphelinin, işletmenin bulunduğu işhanı içerisine girdikten hemen sonra işletmeye yönelik silah ile ateş ettiği ve ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı belirlendi.
Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen A.K., dün olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.
"ALACAK VERECEK NEDENİYLE HUSUMETİMİZ VAR"
Şüphelinin ifadesinde işyeri sahibiyle arasındaki alacak verecek nedeniyle husumet olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
ETRAFTAKİLER PANİKLE KAÇIŞTI
Olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde şüphelinin gözünü kırpmadan içeri girerek ateş açtığı ve etraftakilerin büyük bir korku yaşadığı görülüyor.