Doğubank'ta silah sesleri: Eski iş yerine ateş açtı
08.01.2026 14:35
İHA
Sirkeci'de her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Doğubank İş Merkezi'nde bir telefoncuda çalışırken işten atılan bir kişi, iş yerine silahla ateş açtı. Olay sırasında handa panik dolu anlar yaşandı.
İstanbul Sirkeci'deki Doğubank'ta bir iş yerine ateş açıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Doğubank İş Merkezi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre iş hanı içerisinde bulunan bir telefoncuda işten çıkarılan işçi, iş yeri sahibiyle konuşmak için iş yerine geldi.
Taraflar arasında başlayan tartışma sonrası işçi yanındaki silahla iş yerine ateş açtı.
SALDIRGAN KAÇTI
Saldırgan daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.