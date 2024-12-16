Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu!

Doğu Karadeniz'de yoğun kar ulaşımı aksattı. 330 köy ve mahalle yolu kapandı. Ağrı, Kars, Erzincan ve Erzurum'da da dondurucu soğuk etkili oldu. Su kaynakları buz tuttu.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 1

Doğu bölgelerde kar ve tipi etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza büründü. Göller, akarsular buz tuttu.

Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt’ta 330 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 2

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 13 Aralık Cuma akşamı başlayan ve aralıklı etkili olan kar sebebiyle 33 köyle ulaşım sağlanamıyor. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 3

BAYBURT

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta, bazı akarsuların yüzeyi buzla kaplandı. Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de kısmen dondu. Yeşilbaş ördekler, nehrin donmayan bölümünde yavrularıyla yiyecek aradı.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 4

RİZE

Kar nedeniyle merkezde 6, Ardeşen'de 5, Çamlıhemşin'de 10, Çayeli ve Fındıklı'da 1'er, Hemşin'de 3, İkizdere'de 9 ve Pazar'da 3 olmak üzere 38 köye ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 5

ARTVİN

Artvin'de 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için 47 ekip, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı il merkezinde, Artvin Belediyesi ekipleri şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için aralıksız kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör'de kar kalınlığı 1,5 metreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 2 metreye ulaştı.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 6

TRABZON

Trabzon'da Sümela Manastırı, bölge genelinde iki gündür etkili olan yağışın ardından tekrar beyaza büründü.

Öte yandan Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 7

KARS

Kars'ta sıcaklık gece sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Kars-Digor karayolunda görüş mesafesi 5 metreye düştü. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 8

KARS

Soğuk hava dere ve barajları dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceyi gördüğü kentte Kars Baraj Gölü soğuklara fazla dayanamayarak 1 günde dondu.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 9

AĞRI

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler kısmen buzla kaplandı.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 10

ERZİNCAN

Erzincan'da da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceydi. Su kaynakları dondu. Işıkpınar mahallesinden geçen Vasgit Deresi'nde sarkıtlar oluştu.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 11

ERZURUM

Erzurum'un Uzundere ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Birçok serada hasar oluştu. Mahsulün üzeri karla kaplandı.

Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu! - 12

SİVAS

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

DAHA FAZLA GÖSTER