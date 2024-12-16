Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu!
Doğu Karadeniz'de yoğun kar ulaşımı aksattı. 330 köy ve mahalle yolu kapandı. Ağrı, Kars, Erzincan ve Erzurum'da da dondurucu soğuk etkili oldu. Su kaynakları buz tuttu.
Doğu bölgelerde kar ve tipi etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza büründü. Göller, akarsular buz tuttu.
Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt’ta 330 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.