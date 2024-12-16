Doğuda dondurucu soğuklar: Yollar kapandı, su kaynakları buz tuttu!

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Kar nedeniyle merkezde 6, Ardeşen'de 5, Çamlıhemşin'de 10, Çayeli ve Fındıklı'da 1'er, Hemşin'de 3, İkizdere'de 9 ve Pazar'da 3 olmak üzere 38 köye ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.