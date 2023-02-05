Doğu’da kar esareti: 1070 köy yolu ulaşıma kapandı

Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 99 personel ve 75 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürürken, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kent merkezinde buz tutan yollar hem sürücüler için hem de yayalar için çileye dönüştü.