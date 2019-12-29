Doğu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi 

Doğu illerinde lar ve soğuk hava yaşamı güçleştiriyor. Hava sıcaklığı bazı yerlerde sıfırın altında seyrederken ekipler yolları açmak için aralıksız çalışıyor.
Erzurum'da 242, Bitlis'te 130, Bingöl ve Kars'ta 150'nin üzerinde köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.
Uludere ilçesinde 2 gündür süren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede kar yağışı sonucu 2 köy yolu ulaşıma kapanırken, Uzungeçit beldesi Beyaz Tepe mevkisinde bir otomobilde 3 kişi mahsur kaldı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik yol temizleme çalışması sonucunda araçtaki 3 kişi kurtarıldı.
İlçede, kapalı olan 9 köy ve 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma Beşiktepe köyü yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.
Araçları itekleyerek ilerlemesini sağlayan yolcular, bir süre yürüdükten sonra köye ulaştı.
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla 92 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürürken merkeze bağlı Çiris köyü yolunda mahsur kalan bir araç da kurtarıldı.
Hakkari'nin Van karayolunun 15'inci kilometresinde 3 ayrı noktaya çığ düştü.
Araçların yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtuldu.