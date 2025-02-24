Doğuda zor sabah: Sıcaklık -32,6 dereceye düştü, tüm ilçe buz kesti!

Erzurum, Ağrı, Ardahan ile Kars’ta aşırı soğuk nedeniyle nehir ve dereler dondu, ev, araç ile iş yeri camları buz tuttu.

Erzurum’da bir süredir etkili olan yoğun kar ve tipi, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği kentte, araçların camları dondu, bina çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandayla örttü, yaban hayvanları için doğaya yem ile ekmek bırakıldı.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda karla mücadelesi sürüyor.

Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla Değirmenlidere Mahallesi’ndeki sarıçam ormanları karla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye'de gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 32,6 dereceyle Erzurum’un Horasan ilçesinde ölçüldü