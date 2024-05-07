Doğu Karadeniz 3 fay hattının tehdidi altında: “Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil”
Doğu Karadeniz’de dolgu ve heyelan tehlikesi bulunan alanlardaki yapılaşma, deprem riskini daha da büyütüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin 3 fay hattının ortasında yer aldığına dikkat çekerek, yerel yöneticilerinin deprem algısını benimsemeleri gerektiğini söyledi.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısı tehlikeli yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Son yıllarda dolgu ve heyelanlı alanlarda yükselen yüksek katlı binalar deprem riskini arttırdı.Bölge, güneybatıdan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğudan geçen Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı ve kuzeyde denizden geçen Karadeniz sayının ortasında yer alıyor.