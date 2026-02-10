Doğum günü kutlamasına gitti canından oldu

Oğlunun mezarı başında ağıt yakan anne Gül Bilgiç (43) "Askerlik kağıdı gelmişti, askere gidecekti ama bırakmadılar. Gitti gelmedi. Kim ne yaptı bilmiyorum. Arkadaşı kazayla vurmuş diyorlar ben inanmıyorum. O gün orada kim varsa hepsinden şikayetçiyim." dedi.