Doğum gününde aldığı hediye hayatını kurtardı! Masaj için gitti şans eseri hayata tutundu

9 YIL ÖNCE DE TESADÜFEN TEDAVİ OLDU

Hayatı bir değil, iki kez şans eseri kurtulan Mehmet Kenger ise ilk tesadüfü 2015 yılında kalp ameliyatı geçiren annesini doktor kontrolüne götürdüğünde yaşadığını söyledi.



Kenger, tesadüflerin hayatını nasıl kurtardığını şöyle anlattı:



“Annem kalp ameliyatı olmuştu. 'Oğlum bizim ailede ırsi, sen de bir kontrol ol' dedi. Onun ısrarıyla kontrol olduğumda aort damarımın 4,9 santim ulaştığı, 6 ay sonra kontrol ettir dediler. 6 ay sonra başka bir yere gittim bu kez 5,6 gibi bir rakam çıkardılar. Adana Şehir Hastanesi'nde acilen ameliyat oldum. O günden bugüne herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sürekli bilgisayar başında çalıştığım için masaj yaptırmaya gidiyordum. Bir gün doğum günümdü. İş arkadaşlarım bana hediye verdiler, masaj için bir otelden paket satın almışlar. Otelde masaj yapıyorlardı. Masör arkadaş 'Senin karnında bir şişlik var' dedi. Fıtık olabilir diye düşündüm; bir de tarhanayı fazla yiyordum. Acaba ondan beze mi oldu diye düşündüm. Eşimin ısrarıyla acile gittim ama acilde gaz var dediler. Yine de bir dahiliyeye görünsen iyi olur dedi. Ben önemsemedim ve gitmedim."