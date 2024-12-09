Doğum gününde aldığı hediye hayatını kurtardı! Masaj için gitti şans eseri hayata tutundu
Genetik bir bağ doku bozukluğu olan Marfan sendromu hastası Mehmet Kenger'e, iş arkadaşlarının doğum günü hediyesi olarak verdiği masaj paketi sayesinde hayatı kurtuldu. Boyun ağrıları için gittiği masaj salonunda, masörün karnındaki şişliği fark etmesi üzerine doktora giden Kenger'de ölümcül aort anevrizması (baloncuk) olduğu ortaya çıktı. İstanbul'a gelen Kenger, ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.
Adana'da yaşayan ve genetik bir hastalık olan Marfan sendromu taşıyan muhasebeci 48 yaşındaki Mehmet Kenger, sık sık boyun ağrısı yaşıyordu.
İş arkadaşları Kenger'e doğum gününde masaj paketi hediye etti. Masaj için gittiği salonda masör, Kenger'in karnında bir şişlik fark etti.
Kenger, "Karın fıtığıdır ya da çok tarhana çorbası içiyorum, ondandır" diye düşünüp durumu önemsemedi. Eşinin ısrarıyla önce acile gitti, Kenger'i muayene eden doktor "Gazdandır ama yine de bir dahiliyeye görün" dedi.