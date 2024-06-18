Doğum gününe bir gün kala babasının hediyesi sonu oldu
İstanbul Avcılar'da 16 yaşındaki Furkan Samet Göktürk, babasının hediyesi olarak aldığı motosikletle seyir halindeyken bariyerlere çarparak savruldu. Olay yerinde sağlık ekipleri Göktürk'e dakikalarca kalp mesajı yaptı ancak kurtarılamadı. Göktürk, doğum gününe bir gün kala toprağa verildi.
Kaza, 14 Haziran Cuma günü, saat 12.30 sıralarında, Tahtakale Mahallesi Melisa Sokak'ta meydana geldi.
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Samet Göktürk (16), okulun Ayyıldız robotik takımı mekanik kaptanı olarak ekibiyle birlikte katıldığı yarışmalardan derecelere girdi. Baba Şahin Göktürk, oğlu Furkan Samet'in başarısını tebrik etmek için yaklaşık 7 ay önce bir motosiklet hediye etti.