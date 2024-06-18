Doğum gününe bir gün kala babasının hediyesi sonu oldu

"YOLUN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM, BAŞKA İNSANLARIN CANI YANMASIN"

Furkan Samet'in acılı babası Şahin Göktürk, şöyle konuştu:

"Başarılı bir öğrenciydi, okuduğu okul da çok güzel bir okul. Robotik çalışmalara başladılar. Mekanik takımın kaptanıydı ve uluslararası yarışmalara katılıyorlardı. 6 ülke ve 56 okulun katıldığı bir yarışmada 6. olup inovasyon ödülü kazandılar. Takım arkadaşları onu Amerika'da temsil etti. Bu sene kendisi de Amerika'ya gitmeyi hedefliyordu. Vize pasaport başvuruları yapıyorduk, hazırlık aşamasındaydık, nasip olmadı. Kaza günü; karne aldığı gündü. Neşeliydi, gayet mutluydu. Eve gelmiş, üstünü değiştirmiş, anahtarları alıp çıkmış. Motosikleti 2023 yılının 10. ayında aldık. Kullandırtmıyorduk, ehliyet başvurusunda bulunmak için doğum gününü bekliyorduk. Ayın 17'si doğum günüydü. Doğum gününde ehliyet sınavlarına başvuracaktı, olmadı. Normal şartlarda hiçbir yere çıkmıyordu. Motosiklet ile sadece site içerisinde sürmesine izin veriyorduk. Almış gitmiş, ondan sonra da haberi geldi, çok üzüldük. Oğlumun kaza yaptığı yolda bir sorun var. Bu kazadan önce yine aynı noktada bir otomobil bariyerlere çarparak iki kişi hayatını kaybetmiş. O yolun düzeltilmesini istiyorum, başka insanların başka gençlerin canı yanmasın."