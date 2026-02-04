Doğum izni 24 hafta olacak. İki düzenlemede sona gelindi

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi kapsamında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na sunum yaptı.

Buna göre Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar dijital mecralarda ebeveynlerinin izni olsa bile hesap açamayacak.