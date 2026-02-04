Doğum izni 24 hafta olacak. İki düzenlemede sona gelindi
04.02.2026 13:30
NTV - Haber Merkezi
Doğum izninin 24 haftaya yükseltilmesi ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifi çalışmasında sona gelindi. Teklifin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Çalışmaya göre doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.
Anneye izin süreleri doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.
Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi kapsamında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na sunum yaptı.
Buna göre Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar dijital mecralarda ebeveynlerinin izni olsa bile hesap açamayacak.