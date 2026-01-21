"Doğum izni 60 hafta olmalı" 15 bin kadına soruldu, yetersiz bulundu
21.01.2026 09:09
NTV - Haber Merkezi
Eğitim-Bir-Sen 15 bin kadının katılımı ile doğum izni beklentileri için bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre kadınların yüzde 97'si mevcut doğum izni süresini yetersiz görüyor.
"Doğum ve süt izinleri uzatılmalı... İşe dönüş süreçleri desteklenmeli.."
Bu talepler, Eğitim Bir-Sen'in "Türkiye’de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri Araştırması"nda yer alıyor.
Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, "Çıkan veriler bize mevcut doğum izni politikası ile sahadaki gerçekliğin örtüşmediğini gösteriyor." diyerek doğum iznine yönelik yeniden değerlendirme çağrısında bulunuyor.
Araştırmaya 81 ilde 15 bin 44 kadın eğitim çalışanı katıldı. Çalışmaya göre kadınlar doğum izni süresini yetersiz buluyor.
ANNELİK İZNİ 60 AY OLMALI
Sıdıka Aydın, "Katılımcıların yüzde 93'ü doğum sonrası izin süresinin arttırılmasını gerekli görürken yüzde 90'ı doğum izninin doğumdan önce 8, doğumdan sonra da 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmasını talep ediyor." açıklamasında bulundu.
BABALIK İZNİ DE ARTIRILMALI
Katılımcıların yüzde 95,8’i, yarım zamanlı çalışmada özlük haklarının korunması gerektiğini de belirtti.
Aydın, doğum sonrası sorumluluğu paylaşan babaların da izinlerinin artılması gerektiğinin istendiğini söyledi.
2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babaların izin haklarında kapsamlı bir değişikliğe gitmek için harekete geçilmişti.
Şu anda mevcut uygulamada kadın çalışanlar için doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin bulunuyor.
Bu sürenin 8 hafta daha uzatılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Babalar için uygulanan doğum sonrası izin özel sektörde de kamuda da 5 gün ancak yeni düzenlemeyle beraber bu sürenin de uzatılması bekleniyor.
Yeni düzenlemeyle ilgili çalışmalar tamamlandığını komisyon aşamasından sonra da yasalaşması bekleniyor. Bu açıklama geçtiğimiz günler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılmıştı.
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, bakanlık olarak çalışmaların tamamlandığını, doğum izni düzenlemesinin önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelmesini beklediklerini ifade etmişti.