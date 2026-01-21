"Doğum izni 60 hafta olmalı" 15 bin kadına soruldu, yetersiz bulundu

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babaların izin haklarında kapsamlı bir değişikliğe gitmek için harekete geçilmişti.

Şu anda mevcut uygulamada kadın çalışanlar için doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin bulunuyor.

Bu sürenin 8 hafta daha uzatılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Babalar için uygulanan doğum sonrası izin özel sektörde de kamuda da 5 gün ancak yeni düzenlemeyle beraber bu sürenin de uzatılması bekleniyor.