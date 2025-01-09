Doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama

CEVDET YILMAZ'DAN DOĞUM İZNİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;



(Nüfus Politikaları) Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek.



Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.



Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.



Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.



Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.