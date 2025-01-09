Doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Doğum izni artacak mı? Sorusunun yanıtı, hamile olan veya eşinin hamile olması durumundan dolayı doğum izni alacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuştu ve doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi konulara değindi. Peki, doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak?

Doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama - 1

2025 yılında doğum izinlerinin artıp artmayacağı, çalışan hamilelerin veya çocuk sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer almaya başladı. Ülkemizde doğurganlık oranlarının azalması ve çalışan ebeveynlerin ekonomik koşullar nedeniyle zorlanmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili yol haritası oluşturacaklarını belirtti. Peki, doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak?

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Doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama - 2

DOĞUM İZNİ ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Yılmaz, "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız." açıklamasında bulundu.

Doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama - 3

Doğum izinlerinin artırılması ve doğum yardımları gibi konuları da kurulda ele alacaklarını söyleyen Yılmaz, "Eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız" dedi.

Doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama - 4

CEVDET YILMAZ'DAN DOĞUM İZNİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

(Nüfus Politikaları) Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek.

Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

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