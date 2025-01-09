Doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Doğum izni artacak mı? Sorusunun yanıtı, hamile olan veya eşinin hamile olması durumundan dolayı doğum izni alacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuştu ve doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi konulara değindi. Peki, doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak?
2025 yılında doğum izinlerinin artıp artmayacağı, çalışan hamilelerin veya çocuk sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer almaya başladı. Ülkemizde doğurganlık oranlarının azalması ve çalışan ebeveynlerin ekonomik koşullar nedeniyle zorlanmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili yol haritası oluşturacaklarını belirtti. Peki, doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak?