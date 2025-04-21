Doğum izni düzenlemesi 2025: Çalışan annelere doğum izni artırılıyor mu, kaç ay olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uzun süredir doğum izni düzenlemesi üzerinde çalışıldığı biliniyor. Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulu’nda gündeme aldıklarını vurgulamıştı. Kadınların çalışma hayatlarında aktif roller üstlenebilmesi ve çalışma hayatında daha kolay tutunabilmeleri için yeni adımlar atılacak. Peki Çalışan annelere doğum izni uzatılacak mı, 1 yıl mı olacak? İşte, çalışmaya ilişkin bilgiler…