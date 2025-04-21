Doğum izni düzenlemesi 2025: Çalışan annelere doğum izni artırılıyor mu, kaç ay olacak?

Çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mart ayında yaptığı açıklamada düzenlemenin sinyallerini vermişti. Doğum izni süresi doğum öncesi ve doğum sonrası olarak ayrılıyor. Annelere toplamda 16 hafta doğum izni veriliyor. Memur olan babalarda izin süresi 10 gün olurken işçi babalarda ise bu süre 5 gün. Peki Doğum izni artırılacak mı, kaç ay olacak? İşte, düzenlemeye ilişkin öne çıkanlar…

Doğum izni düzenlemesi 2025: Çalışan annelere doğum izni artırılıyor mu, kaç ay olacak? - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uzun süredir doğum izni düzenlemesi üzerinde çalışıldığı biliniyor. Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulu’nda gündeme aldıklarını vurgulamıştı. Kadınların çalışma hayatlarında aktif roller üstlenebilmesi ve çalışma hayatında daha kolay tutunabilmeleri için yeni adımlar atılacak. Peki Çalışan annelere doğum izni uzatılacak mı, 1 yıl mı olacak? İşte, çalışmaya ilişkin bilgiler…

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Doğum izni düzenlemesi 2025: Çalışan annelere doğum izni artırılıyor mu, kaç ay olacak? - 2

ÇALIŞAN ANNELERE DOĞUM İZNİ 2025 UZATILACAK MI?

İş hayatında aktif olarak çalışan annelere yönelik doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyor.

İkiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerde ise sekiz haftalık annelik iznisüresine iki haftalık bir süre daha ekleniyor.

Doğum izni düzenlemesi 2025: Çalışan annelere doğum izni artırılıyor mu, kaç ay olacak? - 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada doğum iznini arıtılması için çalışmalara başladığını aktarmıştı.

Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda gündeme alınıyor. Henüz doğum izni düzenlemesi tamamlanmadı. Annelik izninin 1 yıla kadar uzatılması bekleniyor.

Doğum izni düzenlemesi 2025: Çalışan annelere doğum izni artırılıyor mu, kaç ay olacak? - 4

Konuyla ilgili taslak çalışma tamamlandıktan sonra Meclis’e sunulacak ve TBMM Başkanlığında oynaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

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