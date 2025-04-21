Doğum izni düzenlemesi 2025: Çalışan annelere doğum izni artırılıyor mu, kaç ay olacak?
Çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mart ayında yaptığı açıklamada düzenlemenin sinyallerini vermişti. Doğum izni süresi doğum öncesi ve doğum sonrası olarak ayrılıyor. Annelere toplamda 16 hafta doğum izni veriliyor. Memur olan babalarda izin süresi 10 gün olurken işçi babalarda ise bu süre 5 gün. Peki Doğum izni artırılacak mı, kaç ay olacak? İşte, düzenlemeye ilişkin öne çıkanlar…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uzun süredir doğum izni düzenlemesi üzerinde çalışıldığı biliniyor. Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulu’nda gündeme aldıklarını vurgulamıştı. Kadınların çalışma hayatlarında aktif roller üstlenebilmesi ve çalışma hayatında daha kolay tutunabilmeleri için yeni adımlar atılacak. Peki Çalışan annelere doğum izni uzatılacak mı, 1 yıl mı olacak? İşte, çalışmaya ilişkin bilgiler…