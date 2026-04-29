Doğum izni ne kadar, kaç gün oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Bakan Göktaş tarih verdi
29.04.2026 13:08
İHA
Çalışan annelerin ve anne adaylarının aylardır beklediği doğum izinlerini uzatacak olan düzenlemeyle ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, doğum izinlerini 24 haftaya çıkaracak olan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanacağını açıkladı. Doğum izni ne kadar, kaç gün oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Doğum izninin ne kadar olduğu, anne olmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyordu. Doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarılmıştı. Merakla beklenen yasanın yürürlüğe gireceği tarih ise belli oldu. Peki, doğum izni ne kadar, kaç gün oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
DOĞUM İZNİ NE KADAR OLDU?
Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içinde anneler başvurularını yapabilecek. Tüm detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız. Bütün anneler sayfamızdaki açıklamalarımızı takip edebilirler" ifadelerini kullandı.
Buna göre; Doğum izinlerini 24 haftaya çıkaracak olan yasa tasarısı 30 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.