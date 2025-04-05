Doğum parası 2025 ne kadar? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Çocuk parası, ''Aile yılı'' olması nedeniyle ilk çocuktan itibaren ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birinci çocuğa tek seferlik 5 bin TL ödeme yapacak. İki ve daha fazla çocukta da 60 aylığa kadar çocuk yardımı söz konusu olacak. Aileler ''doğum parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır?'' sorularını yöneltiyor.

Doğum parası 2025 ne kadar? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? - 1

Her çocuk için aylık doğum parası hak sahiplerinin hesaplarına tanımlanacak. Yardımlar, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren ödenmeye başlayacak. Aile yılı dolayısıyla devreye sokulan çocuk yardımı, azalan genç nüfus oranının artırılmasına yönelik ödeniyor. İşte, 2025 doğum parası başvuru ayrıntıları...

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Doğum parası 2025 ne kadar? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? - 2

DOĞUM PARASI NE KADAR 2025?

Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Doğum parası 2025 ne kadar? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? - 3

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Azalan genç nüfusun artırılması için başlatılan doğum yardımı uygulamasına başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Başvurular, doğumun yapıldığı ilçe nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” doldurulması ve imzalanması ardından, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Doğum parası için herhangi şart aranmıyor. Uygulamayla; 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.

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