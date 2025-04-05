Doğum parası 2025 ne kadar? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Çocuk parası, ''Aile yılı'' olması nedeniyle ilk çocuktan itibaren ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birinci çocuğa tek seferlik 5 bin TL ödeme yapacak. İki ve daha fazla çocukta da 60 aylığa kadar çocuk yardımı söz konusu olacak. Aileler ''doğum parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır?'' sorularını yöneltiyor.
Her çocuk için aylık doğum parası hak sahiplerinin hesaplarına tanımlanacak. Yardımlar, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren ödenmeye başlayacak. Aile yılı dolayısıyla devreye sokulan çocuk yardımı, azalan genç nüfus oranının artırılmasına yönelik ödeniyor. İşte, 2025 doğum parası başvuru ayrıntıları...