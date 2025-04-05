Doğum parası 2025 ne kadar? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Azalan genç nüfusun artırılması için başlatılan doğum yardımı uygulamasına başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Başvurular, doğumun yapıldığı ilçe nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” doldurulması ve imzalanması ardından, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.



Doğum parası için herhangi şart aranmıyor. Uygulamayla; 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.