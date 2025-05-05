Doğum parası yattı mı? 2025 doğum yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek.



Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,



Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.



Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.