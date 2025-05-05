Doğum parası yattı mı? 2025 doğum yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır?
Doğum yardımı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınıyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için geçerli olan doğum parası desteği başvuruları 8 Nisan'da başlamıştı. Yardımdan faydalanacaklar ''Doğum yardımı ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
Doğum desteğinden faydalanmak için anne ve babanın ya da ikisinden birinin T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Başvurular, çocuğun bilgilerinin Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne düşmesiyle beraber yapılabiliyor. Peki, çocuk yardımı ne kadar? Doğum yardımı ne zaman yatacak?