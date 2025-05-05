Doğum parası yattı mı? 2025 doğum yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

Doğum yardımı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınıyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için geçerli olan doğum parası desteği başvuruları 8 Nisan'da başlamıştı. Yardımdan faydalanacaklar ''Doğum yardımı ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Doğum parası yattı mı? 2025 doğum yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır? - 1

Doğum desteğinden faydalanmak için anne ve babanın ya da ikisinden birinin T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Başvurular, çocuğun bilgilerinin Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne düşmesiyle beraber yapılabiliyor. Peki, çocuk yardımı ne kadar? Doğum yardımı ne zaman yatacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğum parası yattı mı? 2025 doğum yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır? - 2

DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

''Aile Yılı'' sebebiyle hayata geçirilen uygulamalardan biri de doğum yardımı oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Ödemelerin anneler günü öncesinde bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

Doğum parası yattı mı? 2025 doğum yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır? - 3

DOĞUM PARASI NE KADAR?

1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek.

Doğum parası yattı mı? 2025 doğum yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır? - 4

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek.

Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,

Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.

Doğum parası yattı mı? 2025 doğum yardımı ne kadar, nasıl başvuru yapılır? - 5

BAŞVURU EKRANI

Başvurular e-Devlet ekranından yapılıyor. Online yapamayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilecek.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI

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