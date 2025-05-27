Doğum yardımı başvuru sonuçları sorgulama 2025: 5.000 TL doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

5.000 TL doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen aileler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından 5.000 TL doğum yardımı ödemeleri için tarihler belli oldu. Başvurular, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki, doğum yardımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? 5.000 TL doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?