Doğum yardımı başvurusu 2025: Doğum yardımı ne zaman, nasıl alınır? Doğum parası kaç lira? Çocuk doğum desteği şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ''Aile Yılı'' vesilesiyle doğum destek ödemesi gerçekleştirilecek. Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrası dikkate alınacak. ilk çocuğa 5 bin TL tek seferlik doğum yardımı ödemesi ne zaman yapılacak? Doğum desteği başvuru şartları neler? İşte, ödeme bilgisi...
Doğum yardımı ödemeleri için başvurular sürüyor. Bakanlıkça sağlanan doğum yardımından faydalanabilmek için Kimlik Paylaşımı Sistemi kayıt işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ardından ikinci ve üçüncü çocuk için de aylık ödemeler yapılıyor. İşte, 2025 doğum yardımı başvuru detayları...