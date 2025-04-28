Doğum yardımı başvurusu 2025: Doğum yardımı ne zaman, nasıl alınır? Doğum parası kaç lira? Çocuk doğum desteği şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ''Aile Yılı'' vesilesiyle doğum destek ödemesi gerçekleştirilecek. Doğum yardımı için 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrası dikkate alınacak. ilk çocuğa 5 bin TL tek seferlik doğum yardımı ödemesi ne zaman yapılacak? Doğum desteği başvuru şartları neler? İşte, ödeme bilgisi...

Doğum yardımı başvurusu 2025: Doğum yardımı ne zaman, nasıl alınır? Doğum parası kaç lira? Çocuk doğum desteği şartları - 1

Doğum yardımı ödemeleri için başvurular sürüyor. Bakanlıkça sağlanan doğum yardımından faydalanabilmek için Kimlik Paylaşımı Sistemi kayıt işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ardından ikinci ve üçüncü çocuk için de aylık ödemeler yapılıyor. İşte, 2025 doğum yardımı başvuru detayları...

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Doğum yardımı başvurusu 2025: Doğum yardımı ne zaman, nasıl alınır? Doğum parası kaç lira? Çocuk doğum desteği şartları - 2

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Doğum yardımına dair yönetmeliğe göre yardım için öncelikle:

- Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,

-Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi,

- Başvurunun ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.

- Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin yapılmasının akabinde gerçekleşiyor.

- Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce yapılması gerekir.

Doğum yardımı başvurusu 2025: Doğum yardımı ne zaman, nasıl alınır? Doğum parası kaç lira? Çocuk doğum desteği şartları - 3

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Gerekli şartların taşınması halinde; birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı başvurusu 2025: Doğum yardımı ne zaman, nasıl alınır? Doğum parası kaç lira? Çocuk doğum desteği şartları - 4

DOĞUM YARDIMI PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Göktaş, doğum yardımı ilk ödemelerinin mayıs ayı itibariyle başlayacağını belirtti. Ödemeler annenin hesabına yapılıyor. Ödemeden faydalanacaklar, destek ödemesini kimlik ibrazıyla PTT şubelerinden çekilebilecek.

Doğum yardımı ödemeleri, başvuruların sistem üzerinden onaylanması ardından başvurunun yapıldığı ay itibarıyla yapılacak.

Doğum yardımı başvurusu 2025: Doğum yardımı ne zaman, nasıl alınır? Doğum parası kaç lira? Çocuk doğum desteği şartları - 5

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU

Doğum desteği başvuruları, çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” tam olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

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