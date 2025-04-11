Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenleme TBMM'den 27 Mart'ta geçmişti. Doğum yardımı başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden başvuru konusunda destek alabilecek. İşte, e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı...
Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirmişti.