Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenleme TBMM'den 27 Mart'ta geçmişti. Doğum yardımı başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden başvuru konusunda destek alabilecek. İşte, e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı...

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı - 1

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı - 2

5 BİN LİRA DOĞUM YARDIMININ AYRINTISI

Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanacak.

Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek annelerin hesabına yatırılacak.

Bu destekler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı - 3

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Azalan genç nüfusun artırılması için başlatılan doğum yardımı uygulamasına başvurular e-Devlet üzeriden alınabildiği gibi e-Devlet'ten yapamanaylar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine de yapabilir.

Başvurular, doğumun yapıldığı ilçe nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” doldurulması ve imzalanması ardından, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

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