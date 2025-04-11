Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet doğum yardımı başvuru ekranı

5 BİN LİRA DOĞUM YARDIMININ AYRINTISI

Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanacak.



Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek annelerin hesabına yatırılacak.



Bu destekler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.