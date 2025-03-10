Doğum yardımı güncel tutar: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı (çocuk parası) ne kadar oldu?
Doğum yardımı, doğurganlık oranını artırmaya yönelik hayata geçirilen desteklerdendir. Çocuk (doğum) yardımı ocak ayı itibariyle başlamıştı. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1, 2, 3 ve daha fazla çocuk sayısı için ödenecek doğum desteği tutarlarında çalışma yapılacağını belirtti. 2025 doğum yardımı ne kadar oldu?
Çocuk doğum parası, 2025 yılında dünyaya gelen çocuklar için ve çocuk sayısına göre ailelere ödenir. Birinci çocuk için 5 bin TL doğum yardımı sağlanır. Uygulama sadece 1 Ocak 2025 tarihi sonrasını kapsıyor. İşte, doğum parası hakkında detaylar...