Doğum yardımı ne zaman, saat kaçta yatacak? 5000 TL doğum yardımı yattı mı? 2025 doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı
Doğum yardımı başvuru sonuçları için gözler e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi. Hükümet tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, 8 Nisan'dan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı başvurularını almaya başladı. Doğum yardımı kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık 5.000 TL ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı açıklama ile doğum yardımı ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, doğum yardımı ne zaman, saat kaçta yatacak? 5000 TL doğum yardımı yattı mı?
5.000 TL doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen aileler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından 5.000 TL doğum yardımı ödemeleri için tarihler belli oldu. Başvurular, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki, doğum yardımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? 5.000 TL doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?