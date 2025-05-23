Doğum yardımı ödeme tarihi belli oldu! 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak? Çocuk parası başvuru şartları
Doğum yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gündeme getirildi. ''Aile Yılı'' nedeniyle aileyi güçlendirmeye destek olmak adına hayata geçirilen doğum yardımı ödemeleri 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak. Doğum parasının ödeme takvimine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Çocuk parası olarak da ifade edilen doğum desteği bu ay hesaplara geçiyor. Peki, doğum yardımı ne zaman yatacak?
Aileleri güçlendirmek ve nüfus artışına destek olmak maksadıyla uygulamaya konan çalışmalardan doğum yardımı için ödeme tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Uluslararası Aile Formu''nda annelere doğum parasının ödeneceği tarihi açıkladı. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL doğum yardımı, ikinci çocuk için aylık 1500 TL olarak ödenirken, üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin TL söz konusu olacak. İşte, doğum parası ödeme tarihi...