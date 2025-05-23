Doğum yardımı ödeme tarihi belli oldu! 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak? Çocuk parası başvuru şartları

Doğum yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gündeme getirildi. ''Aile Yılı'' nedeniyle aileyi güçlendirmeye destek olmak adına hayata geçirilen doğum yardımı ödemeleri 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak. Doğum parasının ödeme takvimine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Çocuk parası olarak da ifade edilen doğum desteği bu ay hesaplara geçiyor. Peki, doğum yardımı ne zaman yatacak?

Doğum yardımı ödeme tarihi belli oldu! 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak? Çocuk parası başvuru şartları - 1

Aileleri güçlendirmek ve nüfus artışına destek olmak maksadıyla uygulamaya konan çalışmalardan doğum yardımı için ödeme tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Uluslararası Aile Formu''nda annelere doğum parasının ödeneceği tarihi açıkladı. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL doğum yardımı, ikinci çocuk için aylık 1500 TL olarak ödenirken, üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin TL söz konusu olacak. İşte, doğum parası ödeme tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğum yardımı ödeme tarihi belli oldu! 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak? Çocuk parası başvuru şartları - 2

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 NE ZAMAN?

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum yardımı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi açıkladı.

Doğum yardımı ödemeleri kapsamında 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyarlık ödeme gerçekleştirilecek.

Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü toplu şekilde yatırılacak. Ödeme durumları e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek.

Doğum yardımı ödeme tarihi belli oldu! 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak? Çocuk parası başvuru şartları - 3

DOĞUM YARDIMI (ÇOCUK PARASI) NE KADAR?

Doğum yardımı ödemeleri ilk çocuk için tek seferlik beş bin lira olarak belirlenirken ikinci çocuk için 5 yıl aylık bin 500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık beş bin lira ödeme yapılacak.

Doğum yardımı ödeme tarihi belli oldu! 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak? Çocuk parası başvuru şartları - 4

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan’dan itibaren alınıyor.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-Devlet Doğum Yardımı başvuru sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte başvuru yapılabiliyor.

Doğum yardımı ödeme tarihi belli oldu! 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak? Çocuk parası başvuru şartları - 5

ŞARTLARI

Doğum yardımından faydalanabilmek için gerekenler:

Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.

Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilir.

Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.

Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.

Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER