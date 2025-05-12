Doğum yardımı ödemeleri Mayıs 2025: Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni doğum yapan annelere verilen doğum yardımı ödemeleri için başvurular 2025 yılı itibarıyla sürmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından doğum yapan ve doğum yardımı almak isteyen kişilere, tek çocuk için tek seferlik 5000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek?

Doğum yardımı ödemeleri Mayıs 2025: Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek? - 1

Doğum yardımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve doğum gerçekleştiren annelere devlet tarafından yapılan nakdi destektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Nisan'da alınmaya başlayan başvuruların ardından, başvuru da bulunan aileler doğum yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğum yardımı ödemeleri Mayıs 2025: Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek? - 2

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

“Aile Yılı” sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmadı. Doğum yardımı ödemelerinin en geç 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Doğum yardımı ödemeleri Mayıs 2025: Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek? - 3

2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla doğum yardımı başvurusu ve güncel destek tutarları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır. ​

İkinci çocuk için: 60 ay boyunca (5 yıl) aylık 1500 TL ödeme yapılacaktır. ​

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacaktır. ​

Doğum yardımı ödemeleri Mayıs 2025: Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek? - 4

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır. ​

Başvuru Adımları:

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Doğum Yardımı Başvuru Sayfası adresine gidin.​

2- Kimlik bilgilerinizle giriş yapın.​

3- Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.​

Not: Dijital erişimi olmayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilirler.

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