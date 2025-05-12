Doğum yardımı ödemeleri Mayıs 2025: Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek?

Doğum yardımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve doğum gerçekleştiren annelere devlet tarafından yapılan nakdi destektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Nisan'da alınmaya başlayan başvuruların ardından, başvuru da bulunan aileler doğum yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek?