Doğum yardımı ödemeleri Mayıs 2025: Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni doğum yapan annelere verilen doğum yardımı ödemeleri için başvurular 2025 yılı itibarıyla sürmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından doğum yapan ve doğum yardımı almak isteyen kişilere, tek çocuk için tek seferlik 5000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek?
Doğum yardımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve doğum gerçekleştiren annelere devlet tarafından yapılan nakdi destektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Nisan'da alınmaya başlayan başvuruların ardından, başvuru da bulunan aileler doğum yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL ne zaman ödenecek?