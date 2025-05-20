Doğum yardımı ödemesi sorgulama: 5 bin TL doğum yardımı başvuru şartları nedir, ne zaman yatacak?
Doğum yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ''Aile Yılı'' dolayısıyla hayata geçirildi. Aileleri güçlendirmek ve nüfus artışına katkı sağlamak adına, 1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen çocuklar için doğum parası söz konusu olabilecek. Bakan Göktaş, doğum yardımı ödeme tarihini duyurmuştu. Peki, çocuk parası yattı mı, nasıl sorgulanır?
Doğum yardımı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda. İlk doğum için annelere tek seferlik 5 bin TL, ardından ikinci çocuğa ise aylık olarak 1500 TL ödeme söz konusu olacak. Doğum parası koşulları neler, kimler çocuk parası alabilir?