Doğum yardımı ödemesi sorgulama ekranı: Çocuk parası yattı mı? Doğum yardımı ne kadar?

Doğum yardımı ödemesi, Aile Yılı kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelere yapılıyor. Ödemeler çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Başvuruları devam eden çocuk parası, tek seferlik için 5 bin TL ile başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum desteği, ikinci çocukla beraber aylık olarak ödenmeye devam ediyor. Peki, doğum parası ne zaman yatıyor?

Doğum yardımı ödemesi sorgulama ekranı: Çocuk parası yattı mı? Doğum yardımı ne kadar? - 1

Yeni annelere destek amacıyla doğum yardımı başlatıldı. Tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için ise aylık olaran 1500 TL destek söz konusu oluyor. Yeni anne ve baba olan çiftler doğum yardımı başvuru ekranını sorguluyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, doğum yardımı çocuk parası ne zaman ödeniyor?

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğum yardımı ödemesi sorgulama ekranı: Çocuk parası yattı mı? Doğum yardımı ne kadar? - 2

DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Ailelere destek olmak ve nüfus artışını desteklemek amacıyla başlatılan doğum yardımı, her ay yapılıyor. Ödemeler haziran'da 27'sinde ödendi. Mayıs ödemeleri ise 28'inde yapılmıştı.

ÇOCUK PARASI SORGULAMA

Doğum yardımı ödemesi sorgulama ekranı: Çocuk parası yattı mı? Doğum yardımı ne kadar? - 3

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN

Çocuk başına sağlanan doğum yardımı için e-Devlet www.turkiye.gov.tr/ashb-dogum-yardimi-8663 adresinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru esnasında ailelerden form doldurulması talep ediliyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Doğum yardımı ödemeleri ilk çocuk için tek seferlik beş bin lira olarak belirlenirken ikinci çocuk için 5 yıl aylık bin 500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık beş bin lira ödeme yapılıyor.

Doğum yardımı ödemesi sorgulama ekranı: Çocuk parası yattı mı? Doğum yardımı ne kadar? - 4

ŞARTLAR

Doğum yardımından faydalanabilmek için gerekenler:

Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.

Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilir.

Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.

Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.

Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor.

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