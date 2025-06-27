Doğum yardımı ödemesi sorgulama ekranı: Çocuk parası yattı mı? Doğum yardımı ne kadar?
Doğum yardımı ödemesi, Aile Yılı kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelere yapılıyor. Ödemeler çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Başvuruları devam eden çocuk parası, tek seferlik için 5 bin TL ile başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum desteği, ikinci çocukla beraber aylık olarak ödenmeye devam ediyor. Peki, doğum parası ne zaman yatıyor?
Yeni annelere destek amacıyla doğum yardımı başlatıldı. Tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için ise aylık olaran 1500 TL destek söz konusu oluyor. Yeni anne ve baba olan çiftler doğum yardımı başvuru ekranını sorguluyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, doğum yardımı çocuk parası ne zaman ödeniyor?