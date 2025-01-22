Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü?

İstanbul Ümraniye'de özel bir hastanede bir ihmal iddiası gündeme geldi. Doğuma bir hafta kala şiddetli sancılarla hastanenin acil servisine başvuran Dilan Korkmaz, dahiliye bölümüne yönlendirilip serum takıldı ve taburcu edildi. Sancı ve kanama şikayetiyle tekrar hastaneye başvuran Korkmaz, bebeğini kaybettiğini öğrendi. Anne ölümden dönerken aile hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü? - 1

Ümraniye'de, doğumuna bir hafta kalan Dilan Korkmaz, sancılarının artması üzerine eşi Serhat Korkmaz ile birlikte rutin kontrolleri için tercih ettiği özel bir hastanenin acil servisine gitti.

İddiaya göre, acil serviste görevli nöbetçi doktor Dilan Korkmaz'ı muayene ettikten sonra hamileliğini riske atacak herhangi bir durumun olmadığını belirterek anne Korkmaz'ı dahiliye bölümüne yönlendirdi. Dahiliye bölümündeki doktor ise Korkmaz'a serum takıp aynı gün içinde taburcu etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü? - 2

Sabah şiddetli sancı ve kanama şikayeti ile tekrar hastaneye başvuran Dilan ve Serhat Korkmaz çifti, anne karnında bebeklerinin kalbinin durduğunu öğrendi. Anne acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran anne yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken ailenin ismini "Aslan" olarak belirlediği bebek kurtarılamadı.

Uzun bir ameliyat sonrası iyi bir haber almayı umut eden baba Serhat Korkmaz gözyaşları içerisinde, “Biz içeriden iyi bir haber gelecek diye beklerken, 3 saat sonra eşimin ciddi kan kaybı yaşadığını, kalbinin durduğunu, kalp masajı yaparak hayata döndürdüklerini ve çocuğumun da vefat ettiğini öğrendim." diye konuştu.

Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü? - 3

"BİR İHMAL SONUCU ÇOCUĞUM ÖLDÜ"

Yaşadıklarını anlatan baba Serhat Korkmaz, “Çocuğumu öldürdüler. Bir ihmal sonucu çocuğum öldü. Dün rutin kontrollerimiz için özel bir hastaneye geldik. Kontrollerimiz yapıldı, çocuğumuzun kalp atışları normaldi. Her şey yolunda diyerek bizi taburcu ettiler. Hiçbir problemimiz yoktu." dedi.

"Akşam üzeri eşimin sancıları başladı. Saat 23.00 gibi tekrar hastaneye geldik. Eşimin şiddetli ağrısı olduğunu, kendini doğrultamadığını söyledik." diye konuşmasına devam eden baba, "Acile geldiğimizde, nöbetçi doktorun bizim kontrolümüzü yapan doktor dışında bir doktordu. Kendisi eliyle eşimi kontrol etmeye çalıştı. Sonrasında doğumuyla alakalı bir problem olmadığını ve eşimin üşüttüğünü söyledi." diye konuştu.

Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü? - 4

Eşinin doğumunun bir haftası olduğunu da sözlerine ekleyen baba, "Bu sürece kadar bütün kontrollerimizi bu hastanede yapmıştık ve eşimin hiçbir sorunu yoktu." şeklinde konuştu.

Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü? - 5

"ÇOCUĞUMUN VEFAT ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

"Nöbetçi hemşire eşimin ağrılarının devam ettiğini ve bununla alakalı ne yapabileceğimizi sorduğumda, ilaçların etkisini birkaç saate göstereceğini ve yapacakları hiçbir şeyin olmadığını söylediler. Serumlar bittiğinde bizi taburcu ettiler." ifadelerini kullanıp sabah eşinin sancılarının ve kanamasının olduğunu dile getiren baba, "Cihaza soktuktan sonra bana çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. Neden daha önce gelmediğimizi sordu. Ben ise gece buradaydık, acildeki nöbetçi doktorun bizi dahiliyeye yönlendirdiğini söyledim. 'Nasıl olur?' diyerek tepki gösterip, acilen doğumhaneye almamız gerektiğini söyleyerek çocuğun kalbinin durduğunu söyledi." dedi.

Eşinin ciddi kan kaybı yaşadığını da ifade eden baba Korkmaz, "Eşimin kalbinin durduğunu, kalp masajı yaparak hayata döndürdüklerini ve çocuğumun da vefat ettiğini öğrendim." dedi.

Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü? - 6

"1 HAFTA SONRA ÇOCUĞUM DOĞACAKTI"

Gerekli takibin yapılmadığını ve bu yüzden bebeğinin öldüğünü iddia eden Serhat Korkmaz, “Çocuğum öldü, bu hastane yüzünden çocuğum öldü. 1 hafta sonra çocuğum doğacaktı. Biz karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Dün akşam geldiğimizde, nöbetçi doktorun dahiliye bölümüne yönlendirmek yerine NST'ye veya ultrasona alsaydı benim çocuğum ölmezdi. Benim çocuğumun ölmesinin sebebi hastane yönetim ve doktorların ciddiyetsiz, alakasız ve ilgisiz davranmalarından dolayıdır. Doğumuna bir hafta kalan bayanı dahiliye yönlendirmek nedir? Sabah çocuğumun ölüm haberini aldım.

İlgisizlik, alakasızlık ve ihmalden benim çocuğum öldü. Herhangi bir ağrısı sancısı varken, hastaneye geldik. Sağ salim diyip gönderdiler." ifadelerini kullandı

Aile şikayetçi olurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hastane çevresinde polis güvenlik önlemi alırken, hastanenin doğumhane ünitesi ile ilgili kaydedilen çok sayıda şikayet ise dikkat çekti.

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