Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü?

Sabah şiddetli sancı ve kanama şikayeti ile tekrar hastaneye başvuran Dilan ve Serhat Korkmaz çifti, anne karnında bebeklerinin kalbinin durduğunu öğrendi. Anne acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran anne yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken ailenin ismini "Aslan" olarak belirlediği bebek kurtarılamadı.

Uzun bir ameliyat sonrası iyi bir haber almayı umut eden baba Serhat Korkmaz gözyaşları içerisinde, “Biz içeriden iyi bir haber gelecek diye beklerken, 3 saat sonra eşimin ciddi kan kaybı yaşadığını, kalbinin durduğunu, kalp masajı yaparak hayata döndürdüklerini ve çocuğumun da vefat ettiğini öğrendim." diye konuştu.