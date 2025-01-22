Doğuma bir hafta kalmıştı: Hastanedeki ihmal mi bebeği öldürdü?
İstanbul Ümraniye'de özel bir hastanede bir ihmal iddiası gündeme geldi. Doğuma bir hafta kala şiddetli sancılarla hastanenin acil servisine başvuran Dilan Korkmaz, dahiliye bölümüne yönlendirilip serum takıldı ve taburcu edildi. Sancı ve kanama şikayetiyle tekrar hastaneye başvuran Korkmaz, bebeğini kaybettiğini öğrendi. Anne ölümden dönerken aile hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
Ümraniye'de, doğumuna bir hafta kalan Dilan Korkmaz, sancılarının artması üzerine eşi Serhat Korkmaz ile birlikte rutin kontrolleri için tercih ettiği özel bir hastanenin acil servisine gitti.
İddiaya göre, acil serviste görevli nöbetçi doktor Dilan Korkmaz'ı muayene ettikten sonra hamileliğini riske atacak herhangi bir durumun olmadığını belirterek anne Korkmaz'ı dahiliye bölümüne yönlendirdi. Dahiliye bölümündeki doktor ise Korkmaz'a serum takıp aynı gün içinde taburcu etti.