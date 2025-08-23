Doğumda unutuldu, iki yıl sonra ortaya çıktı: Gazlı bez ihmaline soruşturma

"STERİL OLDUĞUNDAN HASTAYA ZARAR VERMEMİŞTİR"

Suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

İncelemede dosyada adı geçen sağlık personelinin ifadesine başvuruldu.

Doktor D.A. ifadesinde; sorunsuz bir şekilde doğumun gerçekleştiğini, Y.S.'nin 2 gün sonra sağlıklı şekilde taburcu edildiğini, tıbbi kayıtlara göre ameliyathanedeki malzeme sayısının kayıtlara göre tam olduğunu iddia etti.

D.A. ifadesinin devamında, "Y.S.'ye yapılan ultrasonda yabancı bir cisim gözlenmedi. Gazlı bez tüm dikkatimize ve sayımımıza rağmen operasyon sırasında hastanın vücudunda kalmışsa steril olduğundan hastaya tıbbi bir zarar vermemiştir." diye iddiada bulundu.