Doğumda unutuldu, iki yıl sonra ortaya çıktı: Gazlı bez ihmaline soruşturma
Antalya'da özel bir hastanede doğum yapan Y.S.'nin vücudunda unutulan 30 santimetrelik gazlı bez, çekilen tomografi ile görüldü. Uzun süre ağrı çeken ve doğumda unutulduğu iki yıl sonra ortaya çıkan gazlı bez, ameliyatla alındı. Sağlık Bakanlığı, kadının şikayetinden iki yıl sonra sorumlular hakkında soruşturma izni verdi.
Antalya'da yaşayan 34 yaşındaki Y.S., 2021 yılında kızını dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi.
Burada sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen Y.S., taburcu edildiği gün yaşadığı kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu.
Bağırsaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle 12 gün hastanede yatan Y.S., bebeğinden de ayrı kaldı.
Annesinin emziremediği bebek, mama ile beslendi.
Taburcu edilen Y.S.'nin bu kez de dikişlerinden iltihap akmaya başladı.
Tekrar başvuran Y.S.'ye doğumunu yaptıran doktoru D.A., iddiaya göre; durumun normal olduğunu, iltihabın zamanla biteceğini söyledi.
Hastaneden ayrılan Y.S.'nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti.
Bu süre zarfında başvurduğu hastanelerden sonuç alamayan kadın, ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2023 yılında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.