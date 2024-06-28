Doğumda vücudunda gazlı bez unuttular! 10 ay sonra fark edildi, "İki çocuğum annesiz kalabilirdi, ölümden döndüm"

"ÇOCUĞUN ÇIKIŞINI YAPABİLMEK İÇİN PARANIN TAMAMINI İSTEDİLER"

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Ergashova'nın eşi Serkan Demir, "Eşim 34 haftalık hamileydi, kontrol amaçlı gittik hastaneye kaydımızı yaptılar. Özel bir hastaneydi. Doktor eşimi muayene etti, ‘doğum başlamış, zaten çocuk 36-37 haftalık. Bir açılma var, acil doğuma almamız gerekiyor’ dedi. Eşimin herhangi bir sancısı yoktu. Apar topar eve gelip eşimin elbiselerini aldım. O sırada eşimi ameliyata almışlar doğum gerçekleşmiş. Çocuğun nefes darlığı olduğunu söylediler ve acil küveze almaları gerekiyormuş. İlk önce kayıt açtırmamız gerekiyormuş ücreti yatırıp. Ben de hızlıca kayıt yaptırdım. Çocuğu gördüm o sırada mosmordu, 3 saat sonra küvezde bir daha gördüm. Günlüğüne bir belirlediler yüksek bir meblağda, çocuk dedikleri gibi nefes alamıyordu. Doğumu 34 haftalıkken olmuş bize 36-37 haftalık dedi. 9 gün küvezde yattıktan sonra benden paranın tamamını yatırmamı istediler. O süreçte biraz sıkıştım sağdan soldan borç aldım. Çocuğun çıkışını yapabilmek için paranın tamamını yatırmamı istediler. 12. gün çocuğu bıraktılar o süreçte her gün Sultanbeyli’ye gidiyordum, eşim süt sağıyordu süt götürüyordum. Çocukta sarılık hastalığı vardı bu sefer Ümraniye’de bir hastaneye götürdük. kontrolleri yapıldı ilaç tedavisi uygulandı. Yaklaşık bir ay sürdü iyileşmesi. Huzursuzuz çocuğumuz iyi büyümedi, eşimin estetik olması gerekiyor, psikolojisi bozuldu. Hastanelere karşı çok acı çektik. Dava açtık şu an süreç devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Başhekimliğe gittik bize ameliyat masrafı, çocuk masrafları için 300 bin liralık bir para teklif ettiler. Bu konu burada kapansın dediler. Bizden önce 4-5 kişi dava açmışlar hastaneye, biraz vurdumduymazlık, sorumsuzluk var hastanede. Sağlık Bakanlığı’ndan bunun önüne geçmesine talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"



Konuyla ilgili konuşan anne Farangiz Ergashova, "Ağrılarım başladı, akıntı oluyordu sürekli, doğumdan sonra normal olabileceğini düşündüm. 2. doğumumdu. 2-3 ay geçti hala devam ediyor ve iyi değilim, belim ağrıyor. Sonra eşim beni hastaneye götürdü hastanede de aynı şekilde anlattım. Yabancı cismi hissettiğimi söyledim bir ağırlık var dedim, kabız olabilirsin dediler. Bana antibiyotik yazdılar. İlaçlar antibiyotik olduğu için emziremedim çocuğu ve sürekli mamayla besledik. Ağrılarım olduğu için çocuklarımı bakamıyordum. Başka bir hastaneye gittik sertliği söyledim, tomografi çekildi, ameliyat olmanız gerekiyor dediler. Ameliyatta sargı bezi gibi bir şey çıktı ve iltihaplanmış. 15 cm sargı bezi var dediler. Sargı beziyle gezmişim, İçimde iltihaplanmış. İki çocuğum annesiz kalabilirdi. Ölümden döndüm diyebilirim" dedi. Hastane yönetimi ise iddialara cevap vermedi.