Doğumdan dönen çiftin acı sonu: Anne ve baba öldü, 5 günlük bebekleri ağır yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin gişelerdeki beton bariyerlere çarptığı kazada Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör yaşamını yitirdi. Çiftin 5 günlük kız bebekleri de ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönünden Düzce istikametine ilerleyen Selman Güngör yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerindeki beton bariyere çarptı.