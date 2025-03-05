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Doğumdan dönen çiftin acı sonu: Anne ve baba öldü, 5 günlük bebekleri ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin gişelerdeki beton bariyerlere çarptığı kazada Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör yaşamını yitirdi. Çiftin 5 günlük kız bebekleri de ağır yaralandı.

Doğumdan dönen çiftin acı sonu: Anne ve baba öldü, 5 günlük bebekleri ağır yaralı - 1

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönünden Düzce istikametine ilerleyen Selman Güngör yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerindeki beton bariyere çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğumdan dönen çiftin acı sonu: Anne ve baba öldü, 5 günlük bebekleri ağır yaralı - 2

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken ihbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Doğumdan dönen çiftin acı sonu: Anne ve baba öldü, 5 günlük bebekleri ağır yaralı - 3

Sürücü Selman Güngör kaza yerinde yaşamını yitirirken eşi Yonca Haymana Güngör ile 5 günlük bebekleri ağır yaralandı.

Doğumdan dönen çiftin acı sonu: Anne ve baba öldü, 5 günlük bebekleri ağır yaralı - 4

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. 

Doğumdan dönen çiftin acı sonu: Anne ve baba öldü, 5 günlük bebekleri ağır yaralı - 5

5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Doğumdan dönen çiftin acı sonu: Anne ve baba öldü, 5 günlük bebekleri ağır yaralı - 6

5 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPMIŞ

Yonca Haymana Güngör’ün, İstanbul’da 5 gün önce doğum yaptığı ve eşiyle birlikte Düzce’deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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