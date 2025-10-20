Doğurduğu bebeği çöpe attı: "Diğer çocuklarım duymasın diye beze sardım"
Samsun'da evinde kendi başına doğurduğu bebeği çöpe atan kadın tutuklandı. "Diğer çocuklarım duymasın diye banyoda beze sardım. Banyoda gizledim" diyen kadın, bebeğin öldüğünü fark edince poşetle çöpe attığını söyledi.
Samsun'da evde doğurduğu bebeği çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı. Polis tarafından kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda yapılan aramalarda ise bebek bulunamadı.