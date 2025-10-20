Doğurduğu bebeği çöpe attı: "Diğer çocuklarım duymasın diye beze sardım"

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi olan ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek, evinde kendi başına doğum yaptı.

İddiaya göre doğumu gerçekleştirdikten sonra rahatsızlanan H.C., 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı anlaşıldı.