Doğuştan bağırsağının bir kısmı yoktu: 3 binde 1 görülen hastalıkla doğan bebek

Çok tehlikeli bir süreç atlattıklarını aktaran bebeğin babası İdris Buttanrı, "Tehlikeli bir süreç yaşadık. 22 Şubat'ta saat gece saat dörtte eşim rahatsızlandı. Bingöl Kadın Doğum Hastanesine gittik, bizi Elazığ'a sevk ettiler. Gece saat beşte geldik, saat 10 sıralarında doğum gerçekleşti. Çocuğun ameliyat olması gerektiğini söylediler. Fikret hocama denk geldik. Allah razı olsun. Fikret hocamızla tanıştık konuştuk, çok yardımcı oldu. Pazartesi günü saat birde çocuğu ameliyata aldılar. Ameliyat sonucunda çocuk rabbime şükürler olsun iyileşti, sağlığına kavuştu. Bu arada bize çok yardımcı oldular, bize çok emek sarf ettiler, çok hizmet ettiler. Rabbim onlardan razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.