Doğuştan bağırsağının bir kısmı yoktu: 3 binde 1 görülen hastalıkla doğan bebek

Yaptığımız muayenede gerçekten bağırsağın bir kısmının olmadığını, tıkalı olduğunu tespit ettik ve bu durumun hemen ameliyat olması gerektiğine karar verdik. Yaklaşık bir buçuk saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu gibi durumlar 3 bin doğumda bir görülen nadir hastalıklardır. Çok güzel bir cerrahi oldu. Bu ameliyattan sonra hastaların bakımı gerçekten çok önemli, yeni doğan ünitesi gerçekten çok büyük emek sarf ediyor. Yeni doğan ekibine, Dr. Meral ve Dr. İlkay hanıma, burada çalışan bütün emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu anda bebeğimiz besleniyor, kakasını yapıyor, bundan sonra taburcu planlıyoruz" dedi.



